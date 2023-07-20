هندرسون إلى الاتفاق وفابينيو نحو الاتحاد؟ كلوب يخرج عن صمته

المدير الفني لليفربول يعلق على صفقة انتقال هندرسون إلى الاتفاق

أصبح النجم الإنجليزي جوردان هندرسون على بُعد خطوات قليلة جدًا من الانتقال بشكل رسمي إلى نادي الاتفاق، كما أن زميله في ليفربول؛ البرازيلي فابينيو اقترب هو الآخر من الانضمام إلى الاتحاد خلال الصيف الحالي، ليخرج الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي عن صمته.

أشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن فابينيو وافق بالفعل على شروط انضمامه إلى الاتحاد، وهناك حاليًا اتصالات تتم بين الناديين لإتمام الصفقة.

وعلق كلوب خلال تصريحات صحفية على انتقال هندرسون إلى الاتفاق، حيث قال: "لا يوجد ما أقوله حاليًا، طالما لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي فلا داعي للحديث عنها، ستكون هناك لحظة يجب وقتها الحديث عنها، ولكنها ليست الآن، لا أعلم أي شيء حاليًا".

وأضاف: "بالنسبة لوسائل الإعلام يمكنها التكهن، وهو أمر أكثر متعة، ولكن إذا قلت أنا شيئًا سينتهي الأمر، وفي النهاية كل هذه القرارات أتخذها من قبلي لأنني أحترم اللاعبين كثيرًا".

ومن المتوقع أن ينتقل هندرسون خلال الأيام القليلة القادمة إلى الاتفاق الذي يُشرف على تدريبه النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث من المتوقع ألا يشارك في مباراة ليفربول أمام فورث الودية يوم الإثنين المقبل.