هندرسون: الرياح أثرت على المباراة.. ماني: لم أرتكب مخالفة

ما هي تصريحات هندرسون وماني حول مباراة نورويتش سيتي

أكد جوردان هندرسون، لاعب ليفربول، أنّ الرياح أثرت على سير مواجهة نورويتش سيتي، بينما كشف ساديو ماني عن مدى صحة هدف اللقاء.

ليفربول استمر في سلسلة الانتصارات بعد الفوز على نورويتش سيتي بهدف نظيف ليبتعد بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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وقال هندرسون في تصريحات عق المباراة: "نورويتش سبب لنا العديد من المشاكل ولكننا قدما مباراة جيدة وسجل الهدف وخرجنا بالنقاط الثلاثة".

وتابع: "تقدمت قليلًا للأمام بمجرد عودة فابينيو من الإصابة، وكان المنافس قوي في المرتدات ولكننا استطعنا الدفاع عن منطقتنا ولذلك نشعر بالسعادة من النتيجة".

قائد الريدز تحدث عن تأثير الرياح على سير المباراة والتي أثرت بشكل سلبي على الفريقين، كما أكد ضرورة التركيز على مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

من جانبه، علّق ساديو ماني على المباراة بقوله: "ليس من السهل الغياب لهذه الفترة، لأن أي لاعب يود المشاركة باستمرار. لقد حصلت على فترة رعاية وفخور بكل ما قدمه الشباب في الملعب".

واختتم: "لم ألمس المدافع في الهدف، ربما حدث التحام ولكنّه الطبيعي الذي يحدث في كرة القدم. سوف نبذل كل ما لدينا لأجل الفوز باللقب والاستمرار على النسق المرتفع".

جدير بالذكر أن ليفربول لم يخسر أي مباراة خلال الموسم الجاري وفقد نقطتين فقط بالتعادل مع مانشستر يونايتد.