لا تحتاج لكل ذلك يا هندرسون! .. شجار غريب بين جوردان وزميله في أياكس أمام بشكتاش

القائد ينفعل بطريقة غريبة..

يعول الجمهور الكثير على قائد الفريق داخل الملعب كما هو حال زملائه، لكن أحيانًا يخرج البعض عن النص بداعي "المسؤولية" أو "الروح القتالية"، والتي يُطلق عليها البعض "الجرينتا" (كلمة إيطالية تعني الروح القتالية).

تلك "الجرينتا" ربما هي ما وضعت الإنجليزي جوردان هندرسون؛ قائد أياكس الهولندي، في موقف غريب بمواجهة زميله في الفريق البوركيني برتراند تراوري خلال مواجهة بشكتاش التركي أمس الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي..

وبينما كان الفريق الهولندي متقدمًا بثلاثية نظيفة، خسر تراوري إحدى الكرات بسهولة في مواجهة ثنائية مع لاعب الخصم، وهو ما أغضب هندرسون كثيرًا رغم النتيجة الكبيرة التي في حوزة فريقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإنجليزي اتجه لزميله البوركيني وبدأ في توبيخه بشكل كبير وسط انفعال حاد، حتى تدخل ثنائي أياكس ديفين رينش وكيان فيتز جيم لإبعاده عن تراوري قبل أن يتفاقم الشجار بينهما، خاصةً وأن الأخير بدأ في الرد على توبيخ قائده.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز أياكس برباعية نظيفة، سجلها كيان فيتز جيم، ميكا جودتس "هدفين وكينيت تايلور.