"هنا ليس أوروبا".. نجم الدوري الأمريكي ينصح ميسي ببذل مجهود أكثر!

نصيحة خاصة من نجم الدوري الأمريكي لميسي

نصح النجم المكسيكي كارلوس فيلا، ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي بالتكيف أكثر مع بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم.

وانضم ميسي، إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف في صفقة انتقال حر وشارك مؤخرًا مع الفريق في مباراتين وظهر بمستوى رائع.

وقال فيلا، نجم فريق لوس أنجلوس في تصريحات لصحيفة "The Athletic" :" يجب على ميسي الاستمتاع بكرة القدم وبذل مجهود أكثر من ذلك ليتكيف سريعًا مع الفريق بسبب صعوبة اللعب في مسابقة الدوري الأمريكي".

وتابع: "الدوري الأمريكي يتطلب مزيدًا من الجهد من اللاعبين مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى حيث تعتبر خدمة المهاجمين فيه استثنائية، إنه يأتي بعد سنوات عديدة في أوروبا مع برشلونة وباريس سان جيرمان حيث يتلقى المهاجمون هناك خدمة ممتازة".

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وأضاف فيلا: "سيستمتع ميسي بوقته هنا فيمكنه بعد المباريات قضاء وقت مع عائلته والذهاب إلى الأماكن العامة بكل حرية ومن الواضح أن ميسي معروف جيدًا في جميع أنحاء العالم ولكن بناءً على ما اعتاد عليه سيعيش هنا حياة أكثر سلامًا ".

وشارك ميسي في مباراتين مع إنتر ميامي حتى الآن ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

ويستعد إنتر ميامي بقيادة ميسي لمواجهة أورلاندو سيتي في دور الـ 32 من بطولة كأس الدوري ثم فريق خواريز.