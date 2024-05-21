هنا حيث لا يوجد الخليفي أستطيع فتح قلبي.. كلمات صريحة من مبابي في وداعيته!

هكذا ودع كيليان "أحبابه"

دعا كيليان مبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان الذي يقترب من الرحيل عن الفريق العاصمي، 250 من المقربين له إلى حفل في مطعم باريسي شهير.

هذا الحفل بمثابة وداعية للمقربين قبل مغادرته المدينة التي لعب بألوان أهم فرقها لـ 8 أعوام كاملة، وبات الهداف التاريخي له.

ووجه مبابي رسالة مقتضبة للحضور قال فيها: "نتحدث هنا كعائلة، كل واحدة هنا يعتبركم عائلتي، هنا فقط من أحبهم بحق".

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وأردف: "من السهل معكم أن أتحدث، أن أفتح قلبي، لا توجد رسائل أفوتها، أو سوء فهم، أود أن أشكركم من أعماق قلبي، لأن كل من هو هنا أثر في تأثيرًا عميقًا".

وشهد الحفل وجود أفراد من عائلة مبابي وزملاء له في الملعب، أعضاء في الفريق التدريبي لباريس سان جيرمان، وأصدقاء من داخل الوسط الرياضي وخارجه، ولم يدع له بالطبع رئيس الفريق الباريسي، ناصر الخليفي.