"هناك من ينتظر رفضك يا عميد" .. موقف الاتحاد من المشاركة في كأس الخليج للأندية

"الخليجية" فرصة الاتحاد الأخيرة للمشاركة القارية في الموسم الجديد..

لا يزال نادي الاتحاد، يدرس مدى إمكانية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج للأندية، التي تعود بعد انقطاع استمر لمدة 9 سنوات.

واعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، عودة منافسات البطولة الخليجية، حيث تنطلق في 24 سبتمبر المقبل، ليتزامن انطلاقها مع بدء البطولات الآسيوية، بمشاركة 8 فرق، بواقع فريق ممثل لكل دولة خليجية، ويتم ترشيحه من قِبل الاتحادات المحلية، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد ما يزال يدرس جدوى المشاركة في البطولة الخليجية، وسيتخذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة أن نادي الاتفاق يترقب موقف الاتحاد من المشاركة في كأس الخليج للأندية، حيث أبدى فارس الدهناء، تحمسهم للمشاركة في حال اعتذار الاتحاد.

ويغيب الاتحاد عن المشاركة في البطولات الآسيوية خلال الموسم المقبل، بعد احتلال المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 54 نقطة، بفترق 6 نقاط عن الاتفاق، السادس، ليتأهل الهلال والنصر والأهلي إلى دوري النخبة الآسيوية، فيما يشارك التعاون في دوري أبطال آسيا 2.