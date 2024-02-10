“هناك أندية دون سقف” .. جيرونا يستفز ريال مدريد على طريقة لابورتا وبرشلونة!

جيرونا يستفز ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين...

استفز نادي جيرونا، نظيره ريال مدريد بلافتة أمام ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يستضيف مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره جيرونا في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، في مباراة لفض الاشتباك على صدارة ترتيب الليجا.

وقام نادي جيرونا، بوضع لافتة أمام ملعب سانتياجو برنابيو، قبل اللقاء وكتبت عليها "هناك ملاعب بأسقف، وهناك أندية بدون سقف".

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ويسخر الفريق الكتالوني، من تجديدات ملعب سانتياجو برنابيو الجديدة والتي تكلفت أكثر من 1.5 مليار يورو، ويقارن الفريق الملكي وبرشلونة، بجيرونا والذي يعد منافسًا قويًا على الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبالرغم من إمكانيات جيرونا المحددة، إلا أنه يعتبر منافس ريال مدريد المباشر على صدارة الترتيب هذا الموسم، بعد انقضاء أكثر من نصف الموسم.