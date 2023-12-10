هل يُمهد لرحيل بانيجا؟ الشباب يقترب من نجم وسط أتلتيكو مدريد

الحديث يزداد عن إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني

SHAHID

يبدو أن الشباب بدأ الاستعداد جديًا لمرحلة "ما بعد إيفر بانيجا"، حيث بات النادي قريبًا من التعاقد مع نجم وسط أتلتيكو مدريد تعويضًا للرحيل المتوقع لنجمه الأرجنتيني.

بانيجا الذي انضم للشباب صيف 2020 ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى ناديه بوكا جونيورز، وقد كشفت مصادر صحفية عن ترحيبه وعائلته بالأمر وسعيه لفسخ عقده مع الشباب خلال يناير القادم وقبل نهايته بنهاية الموسم الجاري.

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صحيفة الاقتصادية السعودية أشارت إلى أن الشباب بات قريبًا من التعاقد مع الإسباني كوكي لاعب وسط الروخي بلانكوس، موضحة أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطًا كبيرًا.

صاحب الـ31 عامًا مرتبط مع ناديه الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2024، ويبدو أنه لا نية لتجديده، ولذا سيعمل النادي على بيعه في يناير القادم للاستفادة من المقابل المالي بدلًا من خسارته مجانًا الصيف المقبل.

كوكي لعب 15 مباراة مع فريقه في جميع بطولات الموسم الجاري صنع خلالها هدفين.

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