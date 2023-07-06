هل يُضحي بطارق حامد؟ نونو سانتو يوصي بضم لاعب وسط ليفربول

هل ينجح الاتحاد في ضم لاعب وسط ليفربول؟

يسعى نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل، حيث أوصى المدرب البرتغالي نونو سانتو ضم أحد نجوم ليفربول الإنجليزي.

وتعاقد الاتحاد الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 بالفعل مع 3 أجانب حتى الآن، وهم الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي، بجانب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وأشار موقع "ليفربول أوفسايد" إلى أن نادي الاتحاد يُريد التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على طلب من نونو سانتو.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول يُريد التعاقد مع اللاعب البلجيكي روميو لافا لاعب وسط نادي ساوثامبتون، من أجل تدعيم صفوفه باللاعب صاحب الـ19 عامًا، والذي قد يكون بديلًا لفابينيو حال بيعه للاتحاد.

وإذا قام ليفربول ببيع فابينيو إلى الاتحاد، سيتطلب الأمر التعاقد مع لاعب محور يكون جاهزًا للمشاركة منذ بداية الموسم القادم، وهو الأمر الذي يعد مخاطرة كبيرة، وفي نفس الوقت قد تتسبب الصفقة في رحيل المصري طارق حامد عن الفريق السعودي.