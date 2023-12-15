هل يُضحي بسعادته؟ سباق سعودي شرس على ضم دي ماريا!

دي ماريا كان قد رفض السعودية في صيف 2023

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عاد الاهتمام مُجددًا بالنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي، من جانب الأندية السعودية، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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واعترف دي ماريا من قبل بتلقيه عروضًا سعودية قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا على أنه رفض لأن سعادة عائلته بالتواجد في أوروبا أكثر شيء يهمه.

وكشف الإعلامي التركي إكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك منافسة بين أندية سعودية، من أجل التعاقد مع دي ماريا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف كونور أن سباق الأندية السعودية أيضًا على جواو ماريو نجم بنفيكا وزميل دي ماريا، حيث يلقى نفس الاهتمام.

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يُذكر أن جميع المؤشرات تؤكد على أن دي ماريا يرغب في العودة إلى فريقه الذي بدأ مسيرته معه روساريو سنترال، بعد نهاية الموسم الحالي، وهناك رغبة متبادلة أيضًا من جانب النادي الأرجنتيني.

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