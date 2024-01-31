ليونيل ميسي يكشف الحقيقة .. هل يشارك بقميص الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض؟

هل من الممكن أن نرى ميسي بقميص الهلال؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن أن هناك محاولات من أجل إقناع ليونيل ميسي للمشاركة بقميص نادي الهلال ضد النصر، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ويواجه الهلال نظيره النصر يوم الخميس المقبل 8 فبراير، في المباراة الأخيرة ضمن منافسات كأس موسم الرياض، على ملعب كينجدوم أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وكشف الإعلامي بندر الرزيحان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ما يتم تداوله بشأن مشاركة ميسي مع الهلال ضد النصر غير صحيح.

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وأشار الرزيحان إلى أنه من الصعب مشاركة ميسي مع الهلال، خاصة وأن إنتر ميامي الأمريكي مرتبط بجولة في اليابان خلال الأسبوع القادم.

ودعم ميسي هذا النفي بطريقة غير مباشرة، إذ انتشر مقطع فيديو للنجم ليونيل ميسي، وهو يوجه رسالة إلى الجماهير اليابانية، حيث قال: "مرحبًا بالجميع، أريد أن أخبركم أننا سعيدون بالسفر إلى طوكيو ولعب هذه المباراة وزيارتكم جميعًا، ونراكم قريبًا".

ويواجه إنتر ميامي فريق فيسيل كوبي الياباني يوم 7 فبراير الجاري، في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويواجه إنتر ميامي نظيره النصر مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس موسم الرياض، بعد أن خسر الأول مباراته الأولى أمام الهلال بنتيجة 4-3.