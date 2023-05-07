هل يوافق برشلونة من أجل ضم ميسي؟ .. بايرن ميونخ يطلب ديمبيلي!

علي رفعت
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Ousmane Dembele celebrate Barcelona Real Sociedad Copa del Rey 2022-23Getty Images
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النادي الكتالوني في حيرة من أمره.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن المدرب توماس توخيل المدير الفني الحالي لفريق بايرن ميونخ قد طلب الحصول على خدمات النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المدير الفني يريد أن يحصل على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد عثمان ديمبيلي رفقة برشلونة بنهاية الموسم المقبل 2023-2024 إلا أنه يملك شرطًا جزائيًا تقدر قيمته بحوالي 50 مليون يورو يستطيع أي فريق تفعيله بالاتفاق معه في الصيف.

ويؤمن توخيل أن وجود ديمبيلي سيسمح لفريقه بالعودة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا من جديد في ظل الحالة السيئة التي وصل لها بايرن ميونخ مؤخرًا.

جدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز يعتبر ديمبيلي لا يمكن المساس به، لكن بحسب ما ذكرت تقارير فبرشلونة يبحث عن بديل له بالفعل، في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن صيغة وطريقة لإعادة ليونيل ميسي للفريق.

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