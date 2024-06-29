هل يوافق الأهلي؟ عرض تركي مفاجئ لضم ألان سان ماكسيمين

النجم الفرنسي على رادار أحد الأندية التركية

تلقى النادي الأهلي عرضًا من تركيا، لضم النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي التركي " Sercan Hamzaoglu" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن فنربخشه استفسر من الأهلي عن وضعية الجناح الفرتنسي ماكسيمين.

وأضاف: "يرغب فنربخشه استعارة الجناح الفرنسي صاحب الـ27 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى عام 2026".

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وواصل: "رد الأهلي يظل منتظر من جانب اللاعب ماكسيمين، الذي انتقل إلى صفوفه مقابل 27 مليون يورو خلال صيف 2023".

وضم الأهلي ماكسيمين من صفوف نيوكاسل خلال صيف العام الماضي، مقابل 25 مليون يورو، حيث تألق بشكل لافت مع الراقي الموسم الماضي 2023-24.