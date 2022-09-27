هل ينكث وعده؟ بيكيه قد يرحل عن برشلونة لفريق إسباني!

هل يرحل بيكيه عن برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية مغادرة مدافع برشلونة التاريخي جيرارد بيكيه عن الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات القادم في الشتاء.

حيث يرتبط اسم قلب دفاع البلوجرانا حاليًا بفريق أتلتيكو مدريد التي تشير التقارير إلى رغبته في الحصول على خدمات جيرارد.

فبحسب ما ورد من صحيفة "Okdiario" فإن فريق الروخيبلانكوس قد يحاول ضم بيكيه في شهر يناير المقبل، من خلال استغلال حالة التوتر الموجودة بينه وبين تشافي.

لماذا قد يرحل بيكيه عن برشلونة؟

أوضح التقرير أن بيكيه غاضب بسبب جلوسه المستمر على الدكة وقلة الدقائق التي يشارك فيها وتسريب عقده مؤخرًا.

وكان النادي واللاعب على اتصال بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تخفض أجره، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق ويبدو أنه من غير المحتمل بشكل متزايد أن يلعب بيكيه أساسيًا مرة أخرى.

حيث تراجع موقفه بصورة كبيرة مع قدوم أندرياس كريستنسن وجول كوندي ووسط تألق رونالد أراوخو وإريك جارسيا.

كما أن التقارير الإسبانية تشير إلى وجود حالة توتر في العلاقة بينه وبين المدرب تشافي هيرنانديز، وبالتالي فإن أتلتيكو مدريد بريد استغلال هذا الوضع والحصول على خدماته.

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وأضاف تقرير صحيفة "Okdiario" أن برشلونة يفضل اعتزال اللاعب، لكنه لن يمانع خروجه في سوق الانتقالات القادم.

وعد بيكيه

كان نجم برشلونة قد أكد سابقًا أنه في حال رحيله عن النادي الكتالوني فسيقوم على الفور باعتزال كرة القدم، حيث رفض أن يتواجد مع فريق يلعب ضد البلوجرانا.

وقال: "إذا قال لي كومان غدًا أن عليّ أن أرحل من برشلونة فإنني سوف أعلن اعتزالي على الفور، لن ألعب لأي نادٍ آخر غير برشلونة".

لكن الأيام القادمة ستكشف عما إذا كان سيلتزم جيرارد بكلمته أم سيفضل البقاء داخل الملاعب من خلال بوابة أتلتيكو مدريد.