هل ينضم للفريق؟ .. تغريدة من 2013 تؤكد عشق كنو للاتحاد

لا شيء يعلو حاليًا في حديث سوق انتقالات الدوري السعودي على مستقبل محمد كنو نجم وسط الهلال، إذ بات مصيره معلقًا بين البقاء مع الزعيم أو الانتقال للنصر أو الاتحاد.

الهلال، وحسب المصادر الصحفية المتابعة، قدم عرضًا جديدًا مغريًا لتجديد عقد كنو الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، يتضمن راتبًا سنويًا قدره 7 ملايين ريال سعودي، لكن اللاعب تلقى عرضًا آخر من النصر بـ9 ملايين ريال ومن ثم وصله العرض الأعلى ومصدره الاتحاد بـ10 ملايين ريال سنويًا.

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سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر أكد أن كنو خارج حسابات الفريق، مشيرًا إلى أن النادي لا يستطيع التعاقد معه بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها، بجانب أن لديه أولويات أخرى أبرزها حراسة المرمى والهجوم، مما أبقى مستقبله معلقًا بين الزعيم والعميد.

الجماهير السعودية عبر تويتر أعادت إحياء تغريدة سابقة لنجم المنتخب السعودي كان قد نشرها في 29 مايو 2013 أكدت عشقه وتشجيعه لنادي الاتحاد، حيث بارك له الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2012-2013.

العميد كان قد هزم الشباب 4-2 في نهائي كأس الملك هذا العام وتُوج باللقب، وقد كان كنو حينها لاعبًا في شباب الاتفاق، وقد صعد للفريق الأول في الموسم التالي قبل أن ينضم للهلال صيف 2017.

يُشار إلى أن الهلال نجح مؤخرًا في تجديد عقدي نجميه سالم الدوسري ومحمد البريك، وقد حصل على توقيع سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع العميد، والذي ينتهي في 31 يناير الجاري.