هل ينضم إلى النصر؟ وكيل زياش يُثير الجدل حول مستقبل المغربي

النجم المغربي كان قريبًا جدًا من الفريق السعودي خلال الصيف الماضي

SHAHID

أثار جورجي جاردي الجدل حول مستقبل موكله حكيم زياش مع ناديه جلطة سراي، والذي انضم له بالإعارة من تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدولي المغربي كان قريبًا من الانضمام إلى النصر الصيف الماضي لكن خلافات حول التفاصيل المالية في اللحظات الأخيرة من المفاوضات أدت لتوقفها، وقد قيل من بعض المصادر السعودية أن السبب الحقيقي هو فشل اللاعب في اجتياز الفحوصات الطبية.

زياش انضم بعدها إلى جلطة سراي، وقد لعب مع الفريق 14 مباراة بصم خلالها على 6 أهداف، سجل 4 وصنع 2، وقد أعاقته الإصابات وضعف اللياقة البدنية كثيرًا خلال الموسم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحافة التركية نقلت عن جاردي قوله "تجربة زياش مع جلطة سراي بدأت جيدًا لكنها لم تستمر كذلك. أبلغنا النادي برغبتننا في المغادرة. جلطة سراي لن يُسبب لنا أي صعوبات"، لكن الوكيل نفى تلك التصريحات تمامًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وأكد أنه لم يتحدث أبدًا بشأن زياش.

عدة مصادر مغربية تحدثت مؤخرًا عن رغبة النصر في ضم زياش خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، علمًا أن اللاعب يتواجد حاليًا مع منتخب بلاده استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

SHAHID