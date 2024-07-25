الحارس البرازيلي يثير الجدل في الآونة الأخيرة

ردت ليس مورايس زوجة حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون، على الأنباء التي تتحدث عن رحيله عن الفريق السماوي في الميركاتو.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل تتعلق بإمكانية رحيل إيدرسون عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتم ربط اسم الحارس البرازيلي بالانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي، حيث حدد مانشستر سيتي سعرًا قدره 50 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراح حارسه.

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وقالت تقارير أخرى إن سبب رغبة رحيل إيدرسون عن مانشستر سيتي، هي الإشادة الكبيرة التي جناها بديله ستيفان أورتيجا بعد التصدي الهام الذي قام به أمام توتنهام وبالتحديد في انفراد الكوري الجنوبي هيونج مين سون به أمام المرمى.

ردت مورايس على تلك الأنباء عبر "إنستجرام" قائلة: "يستحسن أن تحسنوا معلوماتكم، لأن هذه الأنباء ما هي إلا أخبار كاذبة".