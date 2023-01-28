هل ينضم أكرم عفيف للنصر؟ وكيله يُجيب

وكيل النجم القطري يُوضح حقيقة الأخبار المثارة مؤخرًا

Shahid

وضع عفيف حسن عفيف حدًا للأخبار المثارة حول قُرب انتقال موكله أكرم عفيف من ناديه السد القطري إلى النصر السعودي، وذلك بنفي ذلك جملة وتفصيلًا.

اللاعب القطري الذي سبق أن كشف عن حبه وتشجيعه للهلال ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى النصر مقابل انتقال جلال الدين ماشاريبوف إلى السد.

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المصادر الصحفية المتابعة أكدت أن الإدارة النصراوية تضغط على الجناح الأوزبكي للرحيل إلا أنه يرفض ويُصر على البقاء للعب بجانب كريستيانو رونالدو.

الوكيل أكد عبر حسابه على إنستجرام استمرار عفيف مع السد، بقوله "سمعت أخبارًا عن انتقال أكرم عفيف إلى النصر، لكن أكرم مستمر مع السد. بالتوفيق للجميع".

نفي الوكيل يتسق تمامًا مع تأكيد النادي القطري على بقاء لاعبه، إذ كان الناقد الرياضي عناد الرشيد قد نقل عن مصدر مسؤول من السد تأكيده عدم وجود أي عرض رسمي من النصر لكسب خدمات أكرم عفيف.

Shahid