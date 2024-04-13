هل ينتهي حلم السعودية؟ نجم "عريق إنجلترا" يتمنى وصول مورينيو!

أشار إلى تجربته السابقة مع مانشستر يونايتد

SHAHID

الخطوة القادمة للمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو تحاط بالكثير من الجدل، بين من يتحدث عن وصول وشيك إلى المملكة العربية السعودية، وبين متحدث عن رغبة "السبيشيال وان" في البقاء بأوروبا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن يأتي الحديث عن وست هام، بطل دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يقترب من مغادرة الدوري الأوروبي والخروج من الموسم الحالي صفر اليدين بعد الهزيمة من باير ليفركوزن الألماني 2-0 في ذهاب ربع النهائي.

والآن أيضًا يبرز اسم مورينيو كمدرب محتمل لوست هام، وسط ترحيب من كبار النادي وأساطيره بالبرتغالي، ومنهم المهاجم السابق للنادي فرانك مكافيني.

وقال مكافيني في تصريحات لـ"فوتبول إنسايدر": "لا أعرف إذا كان ديفيد (مويس) يريد البقاء، لكن لماذا لم يوقع عقدًا جديدًا حتى الآن إذا كان يريد البقاء؟ لقد تم ذكر اسم جراهام بوتر، وقد تم ذكر جوزيه مورينيو. أنا معجب كبير بمورينيو، ولا أهتم بما يقوله أي شخص. هذا الرجل يعرف كيفية الفوز بالبطولات".

وأضاف: "لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية لمانشستر يونايتد، لكنه رغم ذلك فاز فقط بالدوري الأوروبي وكأس كاراباو، هل هذا كارثي حقًا؟ أود أن أراه يأتي. لقد تعرض لانتقادات بسبب لعبه السلبي، لكن لو كان لدى مورينيو، فهذا الفريق فلن يكون سلبيًا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



لكن الاسكتلندي مكافيني الذي مثل وست هام في فترتين واحدة بين عامي 1985 و1987 والثانية بين عامي 1989 و1992، أكد أن "احتياج مورينيو لإصلاحات دفاعية في طريقة لعبه أمر مؤكد".. على حد تعبيره.

SHAHID