هل ينتقل علي ماهر للتدريب في جنوب أفريقيا؟

صحيفة في جنوب أفريقيا تتحدث عن الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة "كيك أوف" أن أحد أندية جنوب أفريقيا يتفاوض حاليًا مع علي ماهر المدير الفني لإنبي للتعاقد معه للموسم القادم 2019-2020.

وبدأ علي ماهر مشواره التدريبي في الأسيوطي ثم أشرف على تدريب سموحة وانتقل أخيرًا إلى إنبي في نوفمبر الماضي، وقد أقنع بأدائه ونتائجه.

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ولم تذكر الصحيفة الجنوب أفريقية اسم النادي الذي يتفاوض مع المدرب المصري، لكنها وصفت ماهر بأنه أحد المدربين المصريين الواعدين.

ونقلت عن أحد المصادر قوله "علي ماهر مدرب واعد لديه رغبة في توسيع آفاقه بالتدريب في جنوب أفريقيا. هو في طريقه للدوري الجنوب أفريقي".

يُذكر أن صاحب الـ45 عامًا لعب لعدد من الأندية أبرزها الأهلي المصري وقد اعتزل اللعب عام 2004 وشارك مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية عام 1996 في جنوب أفريقيا.