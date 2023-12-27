هل ينتقل إلى دوري روشن السعودي؟ نجم الزمالك يحسمها

نجم الزمالك يكشف موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، التي تؤكد على أن أحد نجوم نادي الزمالك، تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكشف محمد عواد حارس الزمالك خلال تصريحات لـ"الميدان الرياضي" بصحيفة اليوم، عن تواصل حدث من جانب بعض الأندية في دوري روشن السعودي، للحصول على خدامته في الشتاء، ولكن لم تدخل تلك العروض حيز العروض الرسمي حتى الآن.

وأضاف حارس الزمالك، أن ناديه هو الذي سيقرر موقفه إما بالبقاء أو الرحيل عن الفريق، في ظل الاهتمام السعودي به خلال الوقت الحالي.

وكان موقع "يلا كورة" المصري قد أكد على أن عواد تلقى عرضًا من نادي الحزم متذيل ترتيب دوري روشن السعودي، ولكن الزمالك رفض فكرة رحيله، حيث يتم مناقشته خلال الوقت الحالي في مسألة تجديد عقده.

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ويتواجد محمد عواد في قائمة منتخب مصر المبدئية التي تضم 55 لاعبًا، والمرشحة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار يناير المقبل.

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