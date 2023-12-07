هل ينتقل الشناوي إلى دوري روشن السعودي؟ رد رسمي حاسم

هل نرى الحارس المصري في دوري روشن السعودي؟

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تلقي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وبعد أن ارتبط الشناوي باسم نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون أن تتم أي مفاوضات، ارتبط اسم الحارس المصري بنادي ضمك لضمه في شتاء 2024.

وأشار صلاح العرفج المتحدث الرسمي لنادي ضمك خلال تصريحات لـ "الميدان الرياضي" بصحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن أخبار التفاوض مع الشناوي غير صحيح.

وقال العرفج: "لا يوجد مفاوضات حاليًا من جانب ضمك مع الأهلي لضم محمد الشناوي بشكل نهائي، وما يتردد بهذا الشأن غير صحيح بالمرة".

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ويستعد الشناوي خلال الوقت الحالي، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة خلال شهر ديسمبر الجاري.

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