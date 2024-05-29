هل ينتشله من الاتحاد؟ رئيس فنربخشه يكشف حقيقة "الاجتماع السري" مع كريم بنزيما من أجل ضمه!

هل يرحل مهاجم الاتحاد؟

كشف علي كوتش رئيس فنربخشه التركي، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، حول الاجتماع السري الذي عقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير تركية قد أكدت على أن بنزيما اجتمع مع كوتش في جزيرة ساموس اليونانية، من أجل الاتفاق على الانتقال إلى فنربخشه مع بداية الموسم الجديد.

ورد علي كوتش خلال تصريحات نقلتها شبكة "Spox" التركية، على ما تردد قائلًا: "أخبار بنزيما غير صحيحة على الإطلاق، كلها كذب".

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وبذلك ينفي رئيس فنربخشه كل ما يتردد بشأن تفاوض ناديه مع كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، والاجتماعي الذي تم التحدث عنه في اليونان.

ومر بنزيما بموسم غير مستقر مع نادي الاتحاد، بعدما غاب أكثر من مرة بسبب الإصابات التي عانى منها على مدار الموسم.