هل يمكن للهلال قيد لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أصدرت غرفة فض المنازعات قرار بمنع الهلال من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقالات، لكن هل يتمكن الزعيم من التعاقد في ميركاتو صيف 2022؟

في مايو الماضي، أصدرت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حكمها في قضية محمد كنو التي شغلت الرأي العام السعودي لأشهر.

حرمت اللجنة نادي الهلال من القيد لفترتين من سوق الانتقالات، وهو الأمر الذي جاء كالصدمة لعشاق الزعيم وإدارته.

تحركات الهلال في الميركاتو في كل عام تكون الأقوى في الدوري السعودي، وينتظر الجمهور هذه الفترة لرؤية نجوم جدد تدعم ناديها الذي اعتاد المنافسة على جميع البطولات.

إدارة الزعيم استأنفت ضد القرار، لكن هل تتمكن من قيد لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

مؤامرة من أجل الهلال؟ .. مفاجأة كبرى بشأن عقوبات قضية كنو والنصر

ما هي قضية كنو؟

في يناير 2022، وبعد مفاوضات دامت لأشهر، أعلن الزعيم تجديد عقد كنو بشكل رسمي، عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي.

لكن المفاجأة أن النصر أعلن بعدها أن اللاعب كان قد وقع للعالمي خلال الفترة الحرة، وقدم ضده شكوى رسمية أمام الجهات المسؤولة، بتهمة التوقيع لناديين في آن واحد.

لجنة الاحتراف فتحت تحقيقًا في القضية، ثم قامت بتحويلها بالكامل إلى غرفة فض المنازعات، وهنا رفض الهلال الرد على الشكوى بداعي أن الأخيرة ليست مخولة بالنظر في الأمر.

لكن أعادت لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات التحقيق من جديد في القضية، حتى صدور القرارات الليلة.

ما هي عقوبات الهلال في قضية كنو؟

غرفة فض المنازعات أنصفت النصر في القضية، وأصدرت عدة قرارات ضد الزعيم وكنو..

وقررت الغرفة تغريم الهلال وكنو سويًا بدفع تعويض مالي للزعيم بقيمة 27 مليون ريال، مع إلزام اللاعب بسداد رسوم إجراءات التقاضي للغرفة.

فيما تقرر إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار، عن المشاركة في أي مباراة محلية ودولية.

أما الزعيم فأُصدر قرار منعه من إبرام أي صفقات جديدة لفترتين متتاليتين، ابتداءً من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار.

وأوضحت الغرفة في نهاية قراراتها، أنها قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، على أن يكون أمام الهلال وكنو مهلة 30 يومًا لسداد التعويض المادي للنصر، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاسئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال تقديم الزعيم لاستئناف على العقوبات.

ما هو رد فعل الهلال على عقوبات قضية كنو؟

📄 في أول أيام العمل الرسمي لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"#الهلال يستأنف قرار "المنازعات" pic.twitter.com/lbv6l1Fkhj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

تحركت إدارة نادي الهلال سريعًا، وأصدرت بيان أكدت فيه تقديم استئناف رسمي لمركز التحكيم الرياضي السعودي على قرارات لجنة المنازعات في قضية محمد كنو.

وصف بيان الزعيم تلك القرارات بالمجحفة وهاجم بقوة توقيت صدورها، مشيرًا إلى أن اختيار إجازة عيد الفطر لإعلان فض المنازعات للعقوبات حرم النادي واللاعب من اتخاذ التدابير اللازمة وكذلك أخرهم عن تقديم الاستئناف لمركز التحكيم الرياضي.

وشدد الهلال على أن قرارات غرفة فض المنازعات جانبها الصواب في نقاط عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف، وضرب النادي مثلًا في بيانه بتجاهل المسؤولين في "المنازعات" لأهم مبادئ القضاء وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، موضحًا أنه لم يُطلب من النصر إثبات تهمة التحريض على الهلال.

ما هي نتيجة استئناف الهلال على عقوبات قضية كنو؟

لم يصدر حتى الآن أي نتيجة رسمية لاستئناف الهلال أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي على عقوبات قضية كنو الصادرة من لجنة العقوبات.

تحدثت تقارير سعودية عن نتيجة الاستئناف، وأكدت أنه قد رُفض وتم تأييد قرارات لجنة العقوبة التي ألزمت الهلال ولاعبه بدفع التعوضيات، بالإضافة لإيقاف اللاعب ومنع النادي من القيد لفترتي انتقالات.

هل يمكن للهلال قيد لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

قرارات لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ليست نهائية، وهو ما يعني أن الهلال يمكنه إبرام الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية 2022 وتسجيل لاعبيه الجدد، لكن بشرط وحيد.

هذا الشرط هو تأخر قرارات مركز التحكيم الرياضي إلى ما بعد الميركاتو، وهو ما أشار له الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي في تصريحات أدلى بها في يونيو الجاري.

🗣 عايد الرشيدي :

مركز التحكيم إذا لم يصدر قرار في فترة الانتقالات يعتبر نادي الهلال وغيره مصرح له أن يسجل..

الحصاد الرياضي ...@ayed7171 pic.twitter.com/5LYVoB5ORx — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 18, 2022

وقال الرشيدي، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "النظام الأساسي لمركز التحكيم، المادة 4 الفقرة 1 تقول إن المركز تأسس بما يتوافق مع الميثاق الدولي ولوائح محكمة الكاس، لذلك إذا لم يُصدر أي قرار من مركز التحكيم، وفُتحت فترة الانتقالات، يحق لنادي الهلال أن يسجل أي لاعب، والدليل هناك قرارات صدرت ضد الأندية السعودية من غرفة فض المنازعات بالفيفا، وأعطاهم فيفا 21 يومًا من أجل الاستئناف أمام كاس، ويظل قرار منع التسجيل غير مُنفذ إلى أن تصدر محكمة الكاس القرار".

وأضاف: "هذا يعني أنه إذا لم يصدر مركز التحكيم أي قرار خلال فترة الانتقالات فإن نادي الهلال مُصرح له أن يسجل لاعبين جدد، لأن قرار غرفة فض المنازعات استأنف عليه الهلال أمام مركز التحكيم وكأنه استأنف أمام الكاس، لذلك بموجب المادة 4 فقرة 1 فإن مركز التحكيم يأتي بلوائح محكمة الكاس، أي نادٍ يستأنف يعتبر القرار غير نافذ حتى تتم المصادقة النهائية عليه من مركز التحكيم".