"هل يمكنك الرقص مثل تيتي؟" .. البرازيل ترد على روي كين الغاضب

انتقادات كبيرة للمحلل عقب تصريحاته بحق البرازيل ونجومها

رد الإعلام البرازيلي ونجم الفريق فينيسيوس جونيور على انتقادات روي كين للاعبي السامبا بعدم الاحترام بسبب الاحتفالات الراقصة.

كين خرج في تحليله لمباراة البرازيل الأخيرة ضد كوريا الجنوبية لحساب دور الستة عشر من المونديال وانتقد طريقة احتفال لاعبي السامبا ومدربهم تيتي بالأهداف الأربعة.

فينيسيوس جونيرو رد بشكل مبطن على كين في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الأربعاء وقال: "البعض يحب الشكوى من فرحة البرازيليين والأمر يضايقه، تلك الأهداف لحظة فرح للشعب بأكمله، نجهز المزيد من الاحتفالات ونعرف أن هناك الكثير ضدنا".

أما شبكة "TNT" الشهيرة فردت عبر حسابها على تويتر وقالت: "مرحباً روي كين، لا تحب الرقص؟ عض ظهرك! لنرى إذا كان بإمكانك فعل الأمر، حتى تيتي يحب الرقص، أحببت الأمر أو لم تحبه".

ALÔ, ROY KEANE! NÃO GOSTOU DAS DANÇAS? MORDE AS COSTAS! ISSO AQUI É BRASIL! 🇧🇷🤣 Vê se pode uma coisa dessas! Aqui até o Tite vai dançar! Goste ou não. #TNTSportsNoQatar



Crédito: ITV pic.twitter.com/9NAqSiF9eM — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 5, 2022

"جلوبو" ذهبت في اتجاه مغاير لانتقاد قائد مانشستر يونايتد السابق بالتركيز على ماضيه المثير للجدل في الملاعب، سواء تدخلاته العنيفة أو تصرفاته خارج الملعب.