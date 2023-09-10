هل يلعب ميسي ضد بوليفيا؟ مدرب الأرجنتين يوضح موقف نجم إنتر ميامي!

ميسي كان قد طلب التبديل أمام الإكوادور.

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن قائده ميسي قد تدرب بشكل مغاير للطبيعي، وأن موقفه من اللعب أمام بوليفيا غير محدد بعد.

جاء هذا في مؤتمر صحفي، حيث أكد المدرب أن ميسي سيكون عليه أن ينتظر للغد حتى يعرف مصيره من المشاركة في مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال سكالوني: "ميسي سيسافر إلى بوليفيا، اليوم تدرب بشكل مختلف، لكن لا يزال هناك أمامنا يومان حتى موعد المباراة".

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وأضاف: "سنتخذ القرار بشأن ميسي في الغد، سواء كان سيلعب أو لا، الفريق سيكون نفسه الذي لعب أمام الإكوادور".

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وكان النجم الأرجنتيني قد سجل هدف منتخب بلاده الوحيد أمام نظيره الإكوادوري من ضربة ثابتة وحصد أول ثلاث نقاط في تصفيات كأس العالم 2026.