هل يلعب ضد الأرجنتين؟ بنزيما يشارك في لقاء ودي مع ريال مدريد

تكهنات عديدة قالت إن النجم الفرنسي وأفضل لاعب في العالم كريم بنزيما يمكن أن يلعب مع منتخب فرنسا نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين عقب الشفاء من الإصابة بشكل كامل.
لكن بنزيما شارك مع ريال مدريد في لقاء ودي ضد ليجانيس استعدادًا لعودة منافسات الدوري الإسباني، ليزيد الغموض حول إمكانية سفره إلى قطر لخوض نهائي كأس العالم أو حتى المشاركة في مراسم تتويج فرنسا سواء بالمركز الأول أو الثاني في المونديال، خصوصًا أن المدرب ديدييه ديشان رفض رفع اسمه من قائمة الديوك رغم تعرضه للإصابة قبيل انطلاق المونديال.
المباراة بين الفريقين العاصميين انتهت بالتعادل 1-1 وديًا، حيث سجل لريال مدريد نجم وسطه الألماني توني كروس من تصويبة قوية.
ويعود ريال مدريد لمنافسات الدوري الإسباني يوم 30 ديسمبر، بمواجهة بلد الوليد في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة التي يحتل فيها وصافة الترتيب خلف المتصدر برشلونة.
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