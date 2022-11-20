هل يلعب أمام هولندا؟ هداف كأس العالم يوضح موقف إصابته

إينر فالنسيا نجم منتخب الإكوادور يتحدث عن إصابته ضد قطر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

أكد إينر فالنسيا لاعب منتخب الإكوادور على سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمام قطر في المواجهة التي جمعت بينهما في افتتاح مواجهات كأس العالم.

وقال فالنسيا: "الأطباء سيخبروني بكل شيء، لكن أتمنى أن أكون متاحًا خلال المواجهة الثانية لنا في كأس العالم أمام هولندا".

وأضاف عن الفوز: "كنت أحلم بتلك المباراة منذ أن تمت القرعة، حلمت بلعب المباراة الافتتاحية وبالتسجيل فيها، لقد كان حلمًا وتحقق".

وأكمل: "تلك المباريات تتمحور حول لحظاتك فيها، استطعنا أن نسجل ثنائية بشكل مبكر مما سمح لنا بالتحكم في المباراة".

جدير بالذكر أن فالنسيا كان قد سجل ثنائية في المباراة وكان له هدف ثالث سجله في البداية لكن تقنية الفيديو ألغته.