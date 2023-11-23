هل يلحق بديربي الرياض؟ موعد حسم موقف سالم الدوسري النهائي

تعرف على آخر تطورات إصابة سالم الدوسري

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يحاول نادي الهلال تجهيز النجم سالم الدوسري من أجل المشاركة في ديربي الرياض أمام النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها ويعاني منها حاليًا.

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وكان الهلال قد أعلن عن أن سالم يُعاني من إصابة بتمزق من الدرجة الثانية في كاحل القدم، وتمزق من الدرجة الأولى في الركبة، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة رفقة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن سالم تعافى من الإصابتين بشكل كبير، وبدأ مرحلة التأهيل الثانية من خلال الضغط على الركبة والمفصل في تدريبات محددة وضعها الجهاز الطبي للهلال.

ومن المقرر أن يخضع سالم الدوسري إلى اختبار طبي يوم الأربعاء المقبل، من أجل التأكد من جاهزيته، قبل خوض مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

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يُذكر أن النجم البرازيلي نيمار جونيور يعد هو أبرز غيابات ديربي الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، التي ستجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

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