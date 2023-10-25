هل يلحق بالكلاسيكو؟ الكشف عن طبيعة إصابة جواو فيليكس!

جواو فيليكس زاد من معاناة برشلونة بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا..

في مشهد صادم لنادي برشلونة الإسباني وجماهيره، سقط المهاجم البرتغالي جواو فيليكس وطلب التغيير، في الدقيقة 75 من مباراة الفريق أمام شاختار الأوكراني التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

برشلونة حقق الفوز على شاختار بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري الأبطال، ليرفع النادي الكتالوني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية وجهت رسالة اطمئنان إلى برشلونة وجماهيره، حيث أكدت أن جواو فيليكس بقي على مقاعد البدلاء ولم يتوجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، وهو شيء يبعث على الراحة، وهناك اعتقاد بأن الأمر لا يتجاوز كدمة قوية في الساق، وأنه تم استبعاد أي إصابة في العضلات حاليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب المصدر نفسه، فإن جواو فيليكس قد يعاني من الألم لعدة أيام، لكن حضوره في الكلاسيكو يوم السبت أمام ريال مدريد في قمة الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني، يبدو شبه مؤكد.

صحيح أن جواو فيليكس لم يقدم أفضل مستوى له أمام شاختار، إلا أن تواجده في مواجهة ريال مدريد يبدو ضروريًا، بالنظر إلى قائمة الإصابات الطويلة التي يعاني منها برشلونة، والتي يأتي على رأسها لاعبون أمثال بيدري، وفرينكي دي يونج، ورافينيا، وجول كوندي، وروبرت ليفاندوفسكي، وآخرين.