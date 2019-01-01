هل يكون ملعب جامعة الملك سعود فأل خير على الهلال آسيويا؟

تأمل جماهير الزعيم أن يكون ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وجه الخير على الفريق

يستقبل نادي الهلال السعودي ضيفه أوراوا ريدز الياباني يوم السبت المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري باليابان.

وتأمل جماهير الزعيم أن يكون ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وجه الخير على الفريق من أجل تحقيق اللقب القاري الغائب عن الفريق منذ سنوات طويلة.

رقميًا خاص الهلال 33 مباراة على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك في 5 بطولات وهي : (الدوري السعودي للمحترفين، كاس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا، كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وكأس السوبر السعودي المصري).

وخلال هذه المواجهات حقق الزعيم الفوز في 20 مباراة، فيما تعادل في 7 مواجهات، وخسر 6 مباريات بمختلف البطولات.

من ناحية الأهداف، فتمكن لاعبي الهلال من تسجيل 75 هدفًا، فيما تلقَّت شباكهم 41 هدفًا، وجاء أكبر فوز لهم على ملعب الجامعة على فريق الدرع في مسابقة كأس الملك بنتيجة 9ـ0.

رئيس النصر السابق يتمنى التوفيق لأوراوا أمام الهلال

يُذكر أن نادي الهلال يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى على ملعب جامعة الملك سعود، حيث لم يلعب مثل هذه المواجهات من قبل على هذا الملعب.