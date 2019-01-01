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هل يكون لويس ناني الصفقة الجديد لنادي بيراميدز؟

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نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة للنجم البرتغالي لويس ناني، وعلق عليها قائلا: "لاعب يعجبني أداءه

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

واصل معالي المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، حيرة جماهير كرة القدم المصرية التي تنتظر الاعلان عن الصفقة الجديد لنادي بيراميدز.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قد أكد على نيته عقد صفقة مفاجأة خلال الأيام المقبلة وبالتحديد قبل مواجهة نادي الزمالك الخميس المقبل.

رئيس هيئة الترفيه بالسعودية نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة للنجم البرتغالي لويس ناني، وعلق عليها قائلا: "لاعب يعجبني أداءه".

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ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الاعلان الرسمي عن الصفقة، بعدما أشار إلى اجتماعه مع البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، من أجل إنهاء صفقة للنادي في الميركاتو الجاري.

الجدير بالذكر أن لويس ناني صاحب الـ 32 عامًا يلعب حاليًا في سبورتنج لشبونة البرتغالي، وسبق له تمثيل أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وفالنسيا الإسباني.

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