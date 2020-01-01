هل يكون بوتش سبب خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا؟

أمر قد يحدث..

كثرت الأنباء في الآونة الأخيرة عن مستقبل ريكي بوتش في برشلونة، لا سيما وأن المدرب رونالد كومان قد أعلنها صراحةً أنه لا يريده ونعته بـ"الجاسوس" من قبل.

بوتش أحد أهم المواهب التي خرجت من أكاديمية لا ماسيا، ويحظى باهتمام أندية أوروبا الكبيرة منذ مدة طويلة، ما يعني أنه إذا رحل عن البرسا فغالبًا وجهته لن تكون أقل بكثير من النادي الكتالوني.

ماوريسيو بوتشيتينو، الذي سيتولى تدريب باريس سان جيرمان في الساعات المقبلة، كان أحد أكثر العاشقين والمؤمنين ببوتش، وحاول التعاقد معه في توتنهام من قبل لكن الأمور لم تسر وفقًا لما أراده المدرب الأرجنتيني وقتها.

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الآن مع وصول بوتشيتينو إلى تدريب بي آس جي، وبالنظر إلى وضع بوتش واستحالة مشاركته في تواجد كومان، بات من الطبيعي أن تظهر على الساحة في الأيام المقبلة أنباءً عن أن موهبة البرسا ستكون في طريقها إلى العاصمة الفرنسية.

هذا إلى جانب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها برشلونة، والتي تجعله يسعى لبيع بعض اللاعبين لتمويل بعض الصفقات والتدعيمات في يناير، ومع توتر العلاقة بين بوتش وكومان، سيكون رحيل صاحب الـ19 عامًا بمبلغ كبير مثاليًا لحل الأزمة الراهنة.

برشلونة سيلتقي مع باريس سان جيرمان في شهر فبراير المقبل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفي حالة أن انضم بوتش إلى باريس، سيحق له حينها التواجد في كامب نو ثانيةً ولكن هذه المرة كمنافس.

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من المعروف عن بوتشيتينو أنه يستطيع إخراج أفضل ما كل لاعب شاب، والدليل على ذلك ما فعله في توتنهام وقبلها إسبانيول، فهل ينضم إلى القائمة الطويلة التي يوجد هيونج مين سون وديلي آلي على رأسها، ريكي بوتش؟

عامل تقارب اللغة والثقافة يجعل احتمالية توهج بوتش مع بوتشيتينو مرتفعة للغاية، مع الإمكانات التي لم ينكرها كومان نفسه، يصبح انفجار موهبته مسألة وقت ليس إلا.

يبقى السؤال في النهاية، هل يضم بوتشيتينو بوتش إلى باريس سان جيرمان ويكون ابن لا ماسيا سببًا في إقصاء برشلونة وأكبر كارهيه كومان من دوري أبطال أوروبا؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأيام المقبلة.