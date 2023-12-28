هل يكون أولى الصفقات؟ .. حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم فولهام في الشتوية

مستجدات ميركاتو النادي الأهلي في يناير 2024

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مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2024"، ارتبط أكثر من اسم عالمي، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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الأهلي الذي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، يحتل - حاليًا - المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد مرور 18 جولة.

ومن أبرز الأسماء التي ارتبطت بقلعة الراقي، في الساعات الماضي؛ البرازيلي أندرياس بيريرا، متوسط ميدان فولهام الإنجليزي الحالي، ومانشستر يونايتد السابق.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، عن حقيقة مفاوضات الراقي مع بيريرا؛ لضمه إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الشتوي القادم.

سعيد نفى عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، وجود أي مفاوضات بين النادي الأهلي، ومتوسط ميدان فولهام؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

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وكتب الإعلامي الرياضي، تعليقًا على هذه الأخبار: "غير صحيح ما يتم تداوله عن عرض من النادي الأهلي، للبرازيلي بيريرا"؛ ليتم إنهاء الجدل بشأن إحدى الصفقات الشتوية المحتملة.

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