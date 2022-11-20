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كريستيانو رونالدو

هل يكون الأخير له في يونايتد؟ .. بيع قميص رونالدو أمام أستون فيلا برقم ضخم!

علي رفعت
12:14 ص غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Mings Ronaldo Villa United 2022-23
يبدو أن الجماهير قد اتخذت قرارها بالفعل فيما يتعلق بمستقبل رونالدو!

كشفت تقارير صحفية عن بيع قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو الأخير الذي ارتداه مع مانشستر يونايتد برقم كبير لمزايد صيني.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سبورتس بايبل"، والذي أكد أن السعر الكبير الذي تم بيع القميص به جاء بسبب تخيل البعض أنه لن يرتدي قميص الشياطين الحمر من جديد.

وبحسب ما أكد الموقع فقد تم بيع القميص بمبلغ مالي يقارب الـ 45 ألف يورو في وقت سابق خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكان رونالدو قد خرج في تصريحات صحفية هاجم فيها ملاك مانشستر يونايتد والمدير الفني إريك تين هاج وعدة أشخاص غيرهم.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة أفادت أن رونالدو لن يعود إلى مانشستر يونايتد بعد كأس العالم بعد رسالة واضحة من النادي حصل عليها البرتغالي.

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