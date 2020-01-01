هل يكسر ميسي صيامه عن التهديف في الكلاسيكو؟

ميسي هو الهداف التاريخي للكلاسيكو ولكن

يحل نادي برشلونة ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، هو أكثر المسجلين للأهداف في تاريخ الكلاسيكو بواقع 26 هدفًا، كما أنّه أكثر لاعب لا ينتمي لريال مدريد تسجيلًا في "سانتياجو برنابيو".

ورغم أنّ الرغوث ماكينة أهداف وخاصة في الكلاسيكو وبالتحديد في "سانتياجو برنابيو" إلا أنّه لم يحرز أي هدف ضد ريال مدريد في آخر 5 مباريات.

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وكان آخر لقاء أمام ريال مدريد شهد تسجيل البولجا للأهداف يعود إلى مايو 2018 في "كامب نو" في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

ومنذ حينها، غاب ميسي عن كلاسيكو 5-1 في "كامب نو" للإصابة، ثم شارك في الشوط الثاني من مباراة ذهاب كأس الملك الموسم الماضي ولم يحرز أي هدف.

وفي إياب الكأس تكفل لويس سواريز بالتسجيل بجانب هدف من رافائيل فاران بالخطأ في مرماه ثم بعدها بأيام أحرز إيفان راكيتيش هدف انتصار البلوجرانا.

وفي لقاء الدور الأول من الموسم الحالي، انتهى بالتعادل السلبي ليستمر ميسي 336 دقيقة دون تسجيل أي هدف في الكلاسيكو.

ولا تعد هذه أطول فتراته، إذ غاب عن التهديف في الكلاسيكو من مارس 2014 حتى أبريل 2017 بواقع 6 مباريات من بينها لقاء شارك فيه بديلًا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خسر آخر 4 مرات في كلاسيكو الليجا على أرضه من برشلونة، وكان آخر فوز له في موسم 2014-2015 تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.