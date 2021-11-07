هل يكتب نهايته بيده .. مورينيو يستمر في هجومه على لاعبي روما

عاد مرة أخرى مدرب روما جوزيه مورينيو للهجوم على لاعبيه، عندما اعتبر أنهم أحد الأسباب الرئيسية في الهزيمة التي تلقاها الجيالروسي من فينيسيا بثلاثة أهداف لهدف يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من إنهاء روما للشوط الأول بالتقدم بهدفين لهدف، عجزت كتيبة مورينيو عن الحفاظ على تقدمها وتلقت هدف التعديل في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ثم داهم أصحاب الأرض النادي العملاق بالهدف الثالث بعدها بعشر دقائق.

ولم يتردد مورينيو في لوم اللاعبين أمام الكاميرات مرة أخرى بعد ما فعله في كارثة النرويج بدوري الأمم الأوروبية، مما يطرح الكثير من الأسئلة حول إذا ما كان البرتغالي في طريقه لخسارة غرف خلع الملابس وربما خسارة الوظيفة نفسها أم ستتحسن الأمور قريبًا.

ماذا قال مورينيو عن لاعبيه بعد مباراة فينيسيا؟

في حديثه للصحافة الإيطالية، قال السبيشال وان "لقد خلقنا العديد من الفرص والعديد من أنصاف الفرص، وعندما نتواجد في مواقع خطيرة لا نسدد الكرة النهائية بصورة صحيحة، هذا أمر محبط".

كما أضاف "لقد فعلنا ذلك حوالي 20 مرة، فيريتو وبيليجريني كانا بالقرب من المهاجمين في أكثر من فرصة لكنهما لم يمررا، كيف يمكن أن تصنع الكثير ثم لا تسجل".

وتابع مورينيو الهجوم "تلقينا الهدف الأول من كرة تدربنا عليها بالأمس، ومع ذلك ظلّت أخطأنها ومنحناهم التقدم".

ماذا قال مورينيو عن التحكيم؟

بالطبع، لم يسلم التحكيم من هجوم مورينيو، فاعتبر أن ركلة الجزاء التي أدرك منها فينيسيا التعديل لم تكن صحيحة.

البرتغال قال "جزء آخر مهم من القصة هو هدفهم الثاني، يجب أن أحمي نفسي وأحافظ على مشاعري لنفسي بشأن ما يحدث (التحكيم)".

وأردف "كان بإمكاني الحديث عن العديد من لاعبيهم الذين لم يتلقوا الإنذارات بعدما ارتكبوا الأخطاء التكتيكية، هذه تفاصيل صغيرة".

وأتم "أفضل أن أقول أن لقطة ركلة الجزاء كانت لحظة مهمة للغاية في المباراة، هذا كل شيء، لا أريد أن أقول شيئًا آخر في هذه النقطة".

ما هو موقف روما الحالي مع مورينيو؟

يذهب روما إلى التوقف الدولي وهو لم يفز سوى في مباراة واحدة من أصل آخر سبع مباريات خاضها سواءً في بطولة الدوري الإيطالي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

من ضمن السبع مباريات الأخيرة، خسر مورينيو من بودو\جيلمت النرويجي بستة أهداف لهدف، وعجز عن الفوز عليه في الأولمبيكو وتعادلا بهدفين لكل فريق.

أما على صعيد الدوري، ابتعد كثيرًا روما عن الصدارة، كما خسر المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيحتل الآن المركز السادس برصيد 19 نقطة، والفارق بينه وبين صاحبي المركز الأول، نابولي وميلان، 13 نقطة بعد مرور 12 جولة فقط على انطلاق الكالتشيو.

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