هل يقصد ميسي؟ فينجر: في برشلونة الكيان أهم من اللاعبين!

أرسين فينجر يتحدث عن ما يفرضه التواجد في برشلونة على اللاعب والمدرب

قال أرسين فينجر مدير لجنة تطوير اللعبة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمدير الفني التاريخي لآرسنال إن التواجد في برشلونة يجعلك تتجاوز ذاتك.

وكان فينجر قد لعب العديد من المباريات أمام برشلونة أثناء فترة تدريبه لآرسنال والتي امتدت لأكثر من 25 عامًا، أبرزها كان نهائي دوري أبطال أوروبا 2006.

وفي ذلك الإطار تحدث فينجر في مؤتمر يعلن فيه أنه سيكون هناك ثمانية مؤتمرات عن بعد في مجال العلوم والتكنولوجيا والأعمال الرياضية وذلك في الفترة ما بين التاسع والعشرين من نوفمبر.

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وتحدث فينجر حول الأكاديميات في كرة القدم ليعطي المثال بأكثرها نجاحًا في القرن الحادي والعشرين وهي أكاديمية نادي برشلونة "لا ماسيا" والتي أنتجت أبرز لاعبي الجيل السابق.

وتحدث المدرب الفرنسي عن لا ماسيا على قنوات نادي برشلونة حيث قال في هذا السياق: "الأكاديميات أساسية لإعداد اللاعبين. إنها مهمة للغاية لأن الجميع ينظر إلى الأندية الكبيرة ليرى أي نوع من كرة القدم أو ما هي القيم التي تقدمها"

وأضاف: "فيما يتعلق ببرشلونة، عليك أن تعلم أنك تمثل أكثر من نفسك، تتجاوز حدود ذلك عندما تكون جزءًا من هذا النادي، يكون الأمر أشبه بالمسؤولية التي تقع على عاتقك كونك تمثل هذا النادي."

وتابع: "كرة القدم يجب أن تكون متحدة باستمرار والتطوير هو أحد تلك الجوانب، بالتأكيد يجب تغيير التقويم الحالي للعبة"

وأردف: "كم عدد المباريات التي يمكن أن يلعبها فريق في كل موسم؟ بمجرد حصولنا على الإجابة، سنحصل على إجابة سؤال آخر وهو كيف يمكننا تنظيم المسابقات للحفاظ على صحة اللاعبين"

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يذكر أن هناك العديد من المشروعات حول منافسات جديدة أبرزها النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية وكذلك الدوري الأوروبي الممتاز وعدد من المقترحات الأخرى.