هل يقصد رونالدو؟ .. سولشاير يوضح كواليس خروجه المذل من مانشستر يونايتد

تفاصيل الظهور الأخير لسولشاير مع مانشستر يونايتد...

كشف أولي جونار سولشاير، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، تفاصيل رحيله عن الشياطين الحمر، وكيف تخاذل بعض لاعبي الفريق، في مباراته الأخيرة من رحلته.

وتمت إقالة المدرب النرويجي، من تدريب الشياطين الحمر في نوفمبر 2021 عقب الهزيمة من واتفورد، بأربعة أهداف لهدف في مباراة شهدت طرد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا ناشيونال": "كان هناك العديد من الإخفاقات، في مباراة واتفورد كان حديثي مع اللاعبين عن الاستمتاع بالوقت وتقديم أفضل ما لديهم".

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وتابع: "ولكن بعض اللاعبين توقفوا عن الركض، ولكن دخل دوني فان دي بيك، وسجل هدفًا، كان ينبغي أن نسجل المزيد، ولكن بنهاية الوقت كانت النتيجة 4-1، لواتفورد، كان من السيء أن نخسر بتلك النتيجة أمام واتفورد".

ومنذ رحيل سولشاير عن الشياطين الحمر في 2021، لم يتولى مهمة تدريب أي فريق حتى الآن، إلا أنه ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى بايرن ميونخ، في حال رحيل المدرب الحالي توماس توخيل.