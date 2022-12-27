هل يقصد رونالدو؟ تين هاج: مانشستر يحتاج إلى مهاجم.. لكننا "لن نجلب مشكلة إلى الفريق"

الهولندي كان يريد ضم ابن بلاده.. ولكن ليفربول سبقه

يصر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على ضرورة انتداب إدارة الشياطين الحمر لمهاجم في الميركاتو الشتوي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو بفسخ تعاقده في 22 نوفمبر الماضي.

يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على ضياع أهم هدف لمانشستر يونايتد في الميركاتو وهو الهولندي كودي جاكبو والذي نجح ليفربول في إتمام التعاقد معه من بي إس في أيندهوفن الهولندي.

وقال هالاند في تصريحات صحفية: "بداية لابد أن نعلم ما بين أيدينا، لدينا لاعبون مثل جارناتشو وإيلانجا وبيليستري الذي ظهر بشكل جيد في كأس العالم، ولكن بالتأكيد نهتم بضم مهاجم، أعتقد ذلك".

وأردف: "لكن علينا أن نختار المهاجم الصحيح، لابد أن يضيف مزيدًا من الجودة للفريق، وليس فقط أن نضيف لاعبًا إلى قائمتنا، لأن التعاقد من هذا المنظور لا يصدر لك سوى المشاكل، والكل يعرف ما الذي يتطلبه اللعب هنا في مانشستر يونايتد".

وتحدث باستفاضة عن لاعبه ماركوس راشفورد، قائلًا: "قلت من البداية إنه يستطيع تسجيل 20 هدفًا في البريمييرليج، أنا مقتنع بذلك، لكنه الآن يملك 4، يستطيع أن يسجل أكثر، لقد سجل 3 في كأس العالم، لذلك عليه الاستمرار بنفس المعدل في الدوري".