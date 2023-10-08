هل يقبل خلافة ماتياس يايسله؟ .. جمال بلماضي يتحدث لأول مرة عن محاولات الأهلي التعاقد معه

هل يرحل عن الجزائر قبل كأس أمم إفريقيا 2023 من أجل الأهلي السعودي؟

SHAHID

لتوقف الدولي الحالي فرصة مناسبة لجمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، لعقد مؤتمره الصحفي وأنسب للصحفيين لمعرفة حقيقة العرض السعودي الضخم الذي تلقاه.

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بلماضي يستعد لقيادة محاربي الصحراء في وديتين خلال التوقف الحالي، إذ يلتقي بكاب فيردي ومصر يومي 12 و16 من أكتوبر الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي للاستعداد عن قائمة المباراتين، وجه له الصحفيين سؤالًا حول ما تردد عن تلقيه عرض سعودي، وتحديدًا من الأهلي لخلافة الألماني ماتياس يايسله..

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بلماضي أجاب بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق" الجزائرية: "نعم! تلقيت عرضًا من نادي سعودي ورفضته!، غير مهم الحديث عن هذا الموضوع حاليًا، لكن هناك من سارع لتكذيب هذه الأنباء رغم صحتها، يجب أن نترفع عن مثل هذه السلوكيات".

التقارير التي تحدثت عن عرض الراقي زعمت أنه العرض الأعلى لمدرب عربي في التاريخ، لكن يبدو أن المدرب الجزائري يستهدف التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023، بعدما قاد بلاده لاعتلاء عرش القارة السمراء في نسخة 2019.

يذكر أن هناك تحفظات لدى جمهور الأهلي على يايسله وعلى استمراره في قيادة الفريق إلا أن حدة الانتقادات هدأت منذ أول أمس الجمعة، بعدما حقق الراقي الفوز في ديربي جدة أمام الاتحاد بهدف نظيف، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات، والتعادل في واحدة وتلقى هزيمتين.

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