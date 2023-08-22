هل يفقد منصبه؟ رئيس الوزراء الإسباني يرد على قبلة روبياليس الغريبة!

الاعتذارات ليست كافية

انتقاد آخر عنيف تعرض له لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتقبيله جيني هيرموسو لاعبة إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم للسيدات.

روبياليس أثار حالة شديدة من الجدل بمختلف أنحاء العالم، بعدما شوهد وهو يقوم بالإمساك بهيرموسو وتقبيلها على الشفاه بمنصة التتويج خلال حفل تسليم كأس العالم 2023 بعد فوز إسبانيا بهدف دون رد على إنجلترا بالمباراة النهائية.

روبياليس اعتذر عن الواقعة ولكن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني قال في مؤتمر صحفي:"ما رأيناه كان لفتة غير مقبولة واعتذارات روبياليس ليست كافية".

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وأضاف:"عليه أن يقوم باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتوضيح ما رأيناه جميعًا على الشاشات".

وكانت اللاعبة قد أبدت انزعاجها من اللقطة لكنها دافعت نوعًا ما عن ما فعله روبياليس وقالت إنها كانت لحظة عفوية بسبب السعادة الهائلة التي جلبها الفوز بمونديال السيدات.