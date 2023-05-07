هل يفقد الاتحاد قائده؟ .. الانضباط تحسم جدل واقعة "ضرب" حجازي لتاوامبا

بعد أيام من الجدل.. حسمت لجنة الانضباط والأخلاق، موقفها الرسمي والنهائي، من إيقاف النجم المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد.

shahid

أنهت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل في قضية "إيقاف" النجم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد؛ بالتزامن مع مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي.

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وأصدرت "الانضباط"، 3 عقوبات رسمية على خلفية مباراة الاتحاد والتعاون؛ لم تتضمن أي قرار بخصوص واقعة حجازي؛ ما يعني مشاركة اللاعب بشكل طبيعي، خلال المباريات القادمة.

وعاقبت اللجنة، العميد الاتحادي، بغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف ريال سعودي؛ بسبب تأخر نجوم الفريق الأول، في الدخول إلى أرضية الملعب، قبل بداية المباراة، مع إلزام المعد البدني بالنادي، أنطونيو مانويل دياز، بدفع مبلغ 20 ألف ريال؛ لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية.

وأعلنت "الانضباط"، إيقاف تركي المطيري، لاعب نادي التعاون، مباراة واحدة فقط مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ بعد طرده أمام الاتحاد.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، بينما يأتي التعاون، في المركز الخامس بـ40 نقطة؛ قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

Shahid