هل يفعلها ريتشارليسون؟ سر تسريحة رونالدو الغريبة في 2002!

سبق أن قام بعمل نفس القصة العام الماضي

لا حديث في البرازيل الآن سوى عن ما فعله المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في مواجهة صربيا بالظهور الأول للسامبا بكأس العالم قطر 2022.

مهاجم توتنهام نجح في تسجيل هدفين لصالح منتخب بلاده، لتنطلق التشبيهات بالأسطورة رونالدو نازاريو، وتطلق عليه صحيفة "ذا صن" البريطانية لقب "R9".

وفي الحقيقة هناك مفارقة تجمع بينهما، وتخص التسريحة التي قام بها رونالدو في مونديال 2002، حيث كان وقتها الظاهرة هو النجم الأول لبلاده وللبطولة التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

ريتشارليسون سبق أن فاجأ جماهيره بالظهور بنفس القصة الغريبة العام الماضي بعد تسجيل هاتريك أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو، في إشارة إلى حبه الشديد لنجم ريال مدريد وإنتر السابق، فهل يسير على خطاه ويقوم بتغيير مظهره في مونديال قطر؟

رونالدو سبق أن قال عن سر هذه التسريحة في تصريحات سابقة:"تعرضت لإصابة في ساقي وكان الجميع يتحدثون عن ذلك، قررت قص شعري وترك هذا الجزء الصغير، وعندما وصلت إلى التمرين شاهدني الجميع بهذه الصورة السيئة وانشغلوا بالحديث عن شعري ونسوا الإصابة".

وأضاف:"التسريحة جعلتني أشعر بالاسترخاء والهدوء والراحة رغم مظهرها الغريب جدًا".

جدير بالذكر أن القصة الغريبة تحولت إلى موضة في البرازيل وقتها، حيث قام العديد من الشباب بتقليدها بعد الفوز بكأس العالم.