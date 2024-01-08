هل يفضل محمد صلاح الانتقال إلى إسبانيا على حساب الهلال أو الاتحاد؟ .. وكيله يرد!

وكيل محمد صلاح يثير الجدل بموقف غريب

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أثار رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، الجدل بشأن مستقبل اللاعب، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

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عقد صلاح البالغ من العمر 31 سنة، يمتد مع ليفربول حتى صيف 2025؛ وسط رغبة قوية من ناديي الهلال والاتحاد السعوديين بـ"التعاقد معه"، مع ارتباط اسمه لعدة سنوات، بانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، أو خلافة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في صفوف الفريق الكاتالوني برشلونة.

وفي هذا السياق.. فتح عباس، كل الاحتمالات في مستقبل محمد صلاح؛ بعد أن رد بشكل ساخر على خبر من الإعلامي الرياضي سانتي أونا، يعود إلى العام الماضي.

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أونا كان قد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في مارس من عام 2023، إن صلاح يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني، في حال رحيله عن ليفربول، بشكل رسمي.

وكيل أعمال الفرعون المصري، رد على هذا الخبر، مساء اليوم الإثنين؛ قائلًا: "أنت لا تعرف أي شيء"؛ ليفتح المجال أمام كل الاحتمالات، بشأن مستقبل اللاعب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يلعب في صفوف الريدز منذ صيف 2017، عندما انضم إليه قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما؛ مسجلًا 204 أهداف وصانعًا 88 آخرين، خلال 332 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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