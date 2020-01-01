هل يفاوض الهلال فالكاو وبلهندة؟ لوشيسكو يحسم الأمور

هل يضم الهلال اللاعب المغربي يونس بلهندة؟

حسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، كل الأخبار التي تتردد حول مفاوضات ناديه خلال الوقت الحالي مع الكولومبي راداميل فالكاو والمغربي يونس بلهندة، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الهلال يسعى لضم يونس بلهندة من صفوف جلطة سراي التركي، من أجل تعويض البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق، الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

لوشيسكو قال خلال تصريحات صحفية رومانية: "نحن نمتلك جوميس الآن، ونعلم جيدًا أن وكلاء اللاعبين جعلوا العديد من لاعبي كرة القدم مادة دسمة للصحافة، وخلقوا العروض، بهدف جذب الانتباه".

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المدرب الروماني تابع: "كل ما يحدث هو استراتيجية التسويق لدى وكلاء اللاعبين، وفي مثل تلك الحالات، يتم إبراز اسم المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، وأيضًا نادي الهلال لأنه الأهم في آسيا".

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وعن مفاوضات الهلال ويونس بلهندة، قال رازفان: "يسمح لكل فريق ضم 7 لاعبين أجانب بالدوري السعودي، وقائمتنا ممتلئة، ولكنني لا أعرف ما الذي سيحدث بنهاية الموسم".

الصحافة التركية تشدد على أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا للاعب المغربي يونس بلهندة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.