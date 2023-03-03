هل يغيب فينيسيوس جونيور عن إياب كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23؟

هل يتم حرمان فينيسيوس جونيور، من المشاركة مع ريال مدريد في إياب كلاسيكو نصف نهائي كأس الملك؟...

حسم برشلونة، ذهاب نصف نهائي كأس الملك، لصالحه على حساب ريال مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت المباراة الكثير من الجدل التحكيمي، واعتراضات من اللاعبين على أداء مونويرا مونتيرو حكم اللقاء، خاصة لاعبي برشلونة بسبب مطالبتهم بطرد فينيسيوس عقب اشتباكه مع فرينكي دي يونج واعتراضه بشكل غير لائق على الحكم رغم حصوله على بطاقة صفراء.

وكانت بطاقة فينيسيوس جونيور، الصفراء هي الثالثة له في كأس الملك هذا الموسم، وسط مطالبات بإيقافه عن المشاركة في مباراة الإياب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستكشف معًا هل يتم إيقاف فينيسيوس جونيور في إياب كلاسيكو كأس الملك؟

هل يغيب فينيسيوس جونيور عن إياب كلاسيكو كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة؟

كما ذكرنا سابقًا حصل فينيسيوس جونيور، على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم في مباريات كأس الملك، الأولى كانت أمام فياريال في دور الـ 16، ثم ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد، والأخيرة كانت أمام برشلونة في نصف النهائي.

وبالرغم من أنّ لائحة العقوبات في بطولة كأس ملك إسبانيا تنص على إيقاف اللاعب بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، إلا أنّ النجم البرازيلي لن يغيب عن كلاسيكو الإياب.

ويرجع السبب وراء ذلك، إلى أنّه تم رفع جميع البطاقات من دور ربع النهائي وبالتالي لا يتم احتساب البطاقتين أمام فياريال وأتلتيكو مدريد.

ما هي نتيجة كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23 بين ريال مدريد وبرشلونة؟

نجح برشلونة في وضع قدم في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

الهدف الوحيد جاء عن طريق إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2022-23 هو يوم الأربعاء 5 أبريل 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.