هل يغيب عن مواجهة ريال مدريد؟ برشلونة يُعلن إصابة أنسو فاتي

تعرف على موقف فاتي من مواجهة الكلاسيكو!

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة يكشف فيه إصابة مهاجمه الشاب أنسو فاتي، خلال تدريبات الفريق.

وأفاد النادي الإسباني في بيانه أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أصيب بكدمات في الركبة خلال جلسة تدريب يوم الجمعة فيمدينة جوان جامبر الرياضية.

وأكد البيان أن المهاجم غير متاح للاختيار وسيتم تحديد موعد عودته إلى الملاعب وفقُا لمدى إستجابته للعلاج.

النادي لم يكشف مدة غياب اللاعب المتوقعة، بينما ينتظرهم مواجهات كبيرة في الفترة القادمة، حيث سيواجه كلًا من ألميريا في الدوري الإسباني، وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 59 نقطة، بعد مرور 22 جولة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه.