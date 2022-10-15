هل يغيب عن كأس العالم؟ ريتشارليسون باكيًا: قد أتواجد في قطر

هل يعود ريتشارليسون قبل انطلاق بطولة كأس العالم؟

أصيب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون مع توتنهام قبل شهر من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، واستبدل في مواجهة فريقه ضد إيفرتون وخرج في الدقيقة 52.

حيث سقط البرازيلي في وقت مبكر من الشوط الثاني من مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريقه السابق بعد أن تعرض لمشكلة في ربلة الساق اليسرى، وبعد استبداله غادر أرض الميدان.

ماذا حدث؟

أصيب النجم البرازيلي ريتشارليسون في مواجهة فريقه توتنهام ضد نادي إيفرتون التي أقيمت اليوم على ملعب السبيرز، وتأتي تلك الأزمة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بمدة قصيرة.

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ويأمل المهاجم ألا تكون الإصابة خطيرة مع اقتراب المونديال، حيث يقاتل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من أجل الحصول على مكان في تشكيلة البرازيل، ويبدو أنه من المرجح بشكل متزايد أن يلعب دورًا هامًا.

ماذا قال كونتي عن الإصابة؟

تحدث كونتي لقناة "سكاي" عن حجم الإصابة بعد المباراة، حيث قال: "لا نعرف، نأمل ألا تكون خطيرة، لقد شعر بمشكلة في ربلة الساق".

وواصل: "سيحصل على صورة بالرنين المغناطيسي لفهمها غدًا، ونأمل ألا تكون الإصابة جادة".

ماذا قال ريتشارليسون؟

غادر ريتشارليسون الملعب على عكازين وبكى بعد إصابته، حيث شعر المهاجم بألم في ربلة الساق اليسرى، وتحدث في مقابلة مع "ESPN" أوضح فيها عن تخوفه من فقدان المشاركة في كأس العالم.

حيث قال: "من الصعب قول ذلك لأنه يقترب من تحقيق حلمي (كأس العالم). لقد عانيت بالفعل من إصابة مماثلة كهذه، لكني آمل أن تلتئم في أسرع وقت ممكن، لقد توقفت عن اللعب لمدة شهرين عندما حدثت لي من قبل مع إيفرتون".

وواصل: "أعلم أنه من الصعب التحدث الآن، لكن دعنا نرى، سوف أتعافى. يوم الإثنين القادم، لدي اختبار يجب أن أقوم به، لكن حتى المشي يؤلمني، قد نكون في قطر".

واختتم: "كل شيء قريب جدًا، لقد مضى شهر تقريبًا، ونحن نستعد ونعمل كل يوم حتى لا يحدث شيء خطير. لسوء الحظ، تعرضت اليوم لإصابة في ربلة الساق هذه، ولكن حان الوقت الآن للانتظار والحصول على العلاج كل يوم. أيام حتى أتمكن من التعافي في أسرع وقت ممكن".