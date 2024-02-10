قبل ساعات على عودة دوري الأبطال.. كشف طبيعة إصابة بيلينجهام

حقق ريال مدريد انتصارًا كاسحًا على جيرونا بنتيجة (4-0)، مساء اليوم السبت في معقل الميرنجي سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد "فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام (هدفين)، ورودريجو، ليرفع الفريق رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة.

ورغم تسجيل بيلينجهام هدفين، إلا أنه تعرض لإصابة خلال المباراة، ما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي لتغييره في الدقيقة 57، وإدخال زميله براهيم دياز.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الألماني تعرض للإصابة في كاحله الأيسر، ووضع الجهاز الطبي الثلج على قدمه، بينما كان على مقاعد البدلاء.

ورفع بيلينجهام رصيده في صدارة هدافي الليجا، حيث وصل إلى 16 هدفًا هذا الموسم، بفارق هدفين عن وصيفه أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا (14).

وسوف توضح الفحوصات موقف بيلينجهام من مواجهة لايبزيج المقبلة في دوري أبطال أوروبا، والمقررة في ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.